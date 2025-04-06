Посол РФ в Буэнос-Айресе сообщил о контроле над ситуацией с арестом сектантов
Посольство России в Аргентине следит за ситуацией с задержанием россиян — участников секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) по подозрению в торговле людьми. Об этом в субботу, 5 апреля, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории, но преступники должны ответить по закону», — сказал Феоктистов журналистам.
При этом посол добавил, что у них нет оснований заявлять, что речь идет о «новой спирали русофобских обвинений».
«Нас беспокоит, чтобы под гребенку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения», — добавил он.
Ранее, 31 марта, в Аргентине сообщили о задержании основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. Отмечается, что он пытался вылететь из аргентинского города Барилоче в Бразилию в сопровождении пяти россиянок и одной мексиканки. При задержании, по данным портала, Руднев предпринял попытку самоубийства.