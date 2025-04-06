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Посол РФ в Буэнос-Айресе сообщил о контроле над ситуацией с арестом сектантов

Посол Феоктистов: посольство РФ внимательно следит за задержанием россиян
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Фото: РИА Новости/Игнасио Коло
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Посольство России в Аргентине следит за ситуацией с задержанием россиян — участников секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) по подозрению в торговле людьми. Об этом в субботу, 5 апреля, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории, но преступники должны ответить по закону», — сказал Феоктистов журналистам.

При этом посол добавил, что у них нет оснований заявлять, что речь идет о «новой спирали русофобских обвинений».

«Нас беспокоит, чтобы под гребенку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения», — добавил он.

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Ранее, 31 марта, в Аргентине сообщили о задержании основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева. Отмечается, что он пытался вылететь из аргентинского города Барилоче в Бразилию в сопровождении пяти россиянок и одной мексиканки. При задержании, по данным портала, Руднев предпринял попытку самоубийства.

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