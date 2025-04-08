ВСУ за сутки дважды атаковали энергообъекты на территории РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории РФ. Об этом 8 апреля сообщило Министерство обороны России.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении <…> ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики», — указано в сообщении ведомства.
Обе атаки произошли 7 апреля. В Запорожской области украинский беспилотник повредил радиатор трансформатора подстанции 35кВ «Новогорьевка», а в Курской области атака дрона привела к отключению высоковольтной линии 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая».
Днем ранее Минобороны сообщило о шести атаках киевского режима по энергообъектам в РФ за сутки. В частности, удары ВСУ затронули энергетическую инфраструктуру в Ростовской, Воронежской, Брянской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.