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ВСУ за сутки шесть раз атаковали российские энергообъекты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За сутки боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры шесть раз. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — говорится в сообщении ведомства.

В результате атак по энергообъектам в Ростовской и Воронежской областях потребители остались без электроснабжения. Также украинские боевики нанесли удары по объекту энергетики в Брянской области.

Кроме того, ВСУ с помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» в Херсонской области, а в Донецкой Народной Республике (ДНР) после удара ВСУ без электроснабжения осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке.

План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру
Более 30 объектов подверглись ударам с момента достижения договоренностей о шагах по урегулированию конфликта на Украине

Накануне Министерство обороны России сообщило, что украинские боевики за сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры в регионах РФ семь раз. Отмечалось, что ВСУ совершили удары по энергообъектам в Крыму, Ростовской, Воронежской и Брянской областях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.

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