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ВСУ за прошедшие сутки семь раз атаковали объекты энергетики РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что с 18 марта украинская сторона не прекращает атаки даже на сутки, несмотря на договоренность о запрете ударов по объектам энергетики на 30 дней.

5 апреля был украинский беспилотник в 06:43 повредил высоковольтную линию Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму. Еще две цели были атакованы в Брянской области: в 12:52 — энергообъект Хвощевская (без света остались жители Севского района), в 14:20 и 14:53 — дважды высоковольтная линия ,электричество отключилось в Севском и Суземском районах.

В Ростовской области 6 апреля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в 01:16 атаковал энергообъект Ростовская, вызвав отключение высоковольтной линии. Позже, в 06:05 и 07:43 дроны ВСУ атаковали распределительный надземный газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Он получил повреждения.

План подрыва: ВСУ увеличили количество атак на российскую энергоинфраструктуру
Более 30 объектов подверглись ударам с момента достижения договоренностей о шагах по урегулированию конфликта на Украине

5 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру за день. Были атакованы станции в Брянской области, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Днем ранее, 4 апреля, ВСУ совершили за сутки шесть атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Удары наносились по станциям в Брянской, Липецкой и Тамбовской областях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.

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