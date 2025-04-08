Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гуево в Курской области
Общество
В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору
Пресс-релизы
Россия и страны Африки продолжат развивать совместные проекты в области энергетики
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Мир
В Китае поддержали усилия РФ в организации встречи по иранской ядерной сделке
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Мир
В Сербии проведут шествие «Бессмертного полка»
Экономика
Патрушев сообщил об экспорте 1,9 млн т российской рыбной продукции в 2024 году
Наука и техника
В РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Авто
Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО
Мир
Минфин РФ призвал МВФ оценить влияние санкций и тарифов на мировую экономику
Спорт
Песков сообщил об отсутствии конкретики по теме матча между игроками КХЛ и НХЛ
Мир
Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Минфин РФ призвал МВФ оценить влияние санкций и тарифов на мировую экономику

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Минфин РФ призвал Международный валютный фонд (МВФ) провести анализ последствий тарифных ограничений и санкционной политики для международной валютно-финансовой системы. Об этом 8 апреля сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) на уровне заместителей под председательством Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

«В ходе дискуссионных сессий высокого уровня представители МВФК рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика из-за геополитической и экономической неопределенности, высокого уровня государственного долга и фрагментации», — написали в Telegram-канале Минфина России.

Отмечается, что страны-члены обсудили текущие приоритеты МВФ, изложенные в «Глобальной повестке дня», а также особенности влияния тарифных пошлин, недавно введенных США. Кроме того, были выделены трансформационные факторы, такие как искусственный интеллект, цифровизация и демографические изменения, которые открывают возможности, но также несут риски для глобальной экономики.

«Российская Федерация поддержала председательство Королевства Саудовская Аравия в МВФК и его твердую приверженность многостороннему сотрудничеству и продвижению интересов стран с формирующимися экономиками», — подчеркнули в ведомстве.

Ответ на меру: КНР может перенести бизнес в Юго-Восточную Азию из-за пошлин США
Кто выйдет победителем из нового крупного витка торговой войны и что от этого России

Ранее, 7 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявил о проведенных переговорах с лидерами Европы и Азии о пошлинах. Трамп отметил, что «плохое отношение» других стран к США связано с решениями администрации бывшего главы государства Джо Байдена. Уточняется, что президент Соединенных Штатов не продемонстрировал каких-либо признаков намерения отказаться от пошлин.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025