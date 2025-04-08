Минфин РФ призвал МВФ оценить влияние санкций и тарифов на мировую экономику

Минфин РФ призвал Международный валютный фонд (МВФ) провести анализ последствий тарифных ограничений и санкционной политики для международной валютно-финансовой системы. Об этом 8 апреля сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) на уровне заместителей под председательством Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

«В ходе дискуссионных сессий высокого уровня представители МВФК рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика из-за геополитической и экономической неопределенности, высокого уровня государственного долга и фрагментации», — написали в Telegram-канале Минфина России.

Отмечается, что страны-члены обсудили текущие приоритеты МВФ, изложенные в «Глобальной повестке дня», а также особенности влияния тарифных пошлин, недавно введенных США. Кроме того, были выделены трансформационные факторы, такие как искусственный интеллект, цифровизация и демографические изменения, которые открывают возможности, но также несут риски для глобальной экономики.

«Российская Федерация поддержала председательство Королевства Саудовская Аравия в МВФК и его твердую приверженность многостороннему сотрудничеству и продвижению интересов стран с формирующимися экономиками», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 7 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявил о проведенных переговорах с лидерами Европы и Азии о пошлинах. Трамп отметил, что «плохое отношение» других стран к США связано с решениями администрации бывшего главы государства Джо Байдена. Уточняется, что президент Соединенных Штатов не продемонстрировал каких-либо признаков намерения отказаться от пошлин.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.