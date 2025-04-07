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Трамп заявил о проведенных переговорах с лидерами Европы и Азии о пошлинах

Трамп: страны Европы и Азии умирают от желания заключить торговую сделку
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Фото: REUTERS/KENT NISHIMURA
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Президент США Дональд Трамп провел переговоры с европейскими и азиатскими лидерами о введенных им торговых пошлинах. Об этом он сообщил в воскресенье, 6 апреля, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One.

«Они умирают от желания заключить сделку», — приводит его слова агентство Reuters.

Кроме того, американский лидер заявил, что «иногда нужно принимать лекарства, чтобы что-то исправить», вновь сравнивая американскую экономику с больным пациентом.

Трамп отметил, что «плохое отношение» других стран к США связано с решениями администрации бывшего главы государства Джо Байдена.

Как указало агентство, президент Соединенных Штатов не продемонстрировал каких-либо признаков намерения отказаться от пошлин.

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2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.

Тогда же Трамп сравнил американскую экономику после введения им пошлин с пациентом, успешно перенесшим операцию. По его словам, «пациент» идет на поправку.

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