В России с начала года предотвращено 47 терактов с участием молодых людей
Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сообщил, что с начала этого года было предотвращено 47 террористических преступлений, подготовленных с участием молодых людей, включая подростков. Об этом он заявил 8 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков», — рассказал Бортников.
Глава ФСБ добавил, что за последние три года задержано более 2,5 тыс. молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций.
Уточняется, что на заседании были определены организационные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий и выработана система мер по развитию подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма.
1 апреля в Московской области были арестованы трое несовершеннолетних по делу о поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры. подозреваемых задержали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее, 19 марта, президент России Владимир Путин заявил, что бороться с экстремизмом и терроризмом нужно решительно. Он указал на существенный рост числа преступлений террористической направленности. В этой связи необходимо повысить защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей.