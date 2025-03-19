Путин призвал решительно бороться с экстремизмом

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 19 марта заявил, что бороться с экстремизмом нужно решительно.

«Как и прежде, повышенного внимания требуют вопросы противодействия экстремизму и терроризму», — сказал глава государства.

Он указал на существенный рост числа преступлений террористической направленности. В этой связи необходимо повысить защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, а также мест массового пребывания людей.

«Столь же принципиально и решительно нужно бороться и с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране, с публичными призывами к терроризму», — подчеркнул президент.

В декабре 2024 года Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Согласно указу президента, одним из факторов распространения экстремизма в РФ является противоправная деятельность прибывающих в страну мигрантов. Кроме того, одной из главных задач в борьбе с экстремизмом российские власти считают «ликвидацию источника угроз, исходящих с территории Украины».