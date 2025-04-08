Китай пообещал «бороться до конца» с тарифами Трампа

Министерство торговли Китая 8 апреля пообещало «бороться до конца» с тарифами президента США Дональда Трампа.

«Угроза США повысить пошлины в отношении Китая ошибочна и в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу США. Китай никогда с этим не согласится», — приводит слова минторга Xinhua.

Представитель министерства добавил, что действия Вашингтона по введению пошлин против Китая представляют собой «типичную практику одностороннего запугивания», не имеющую серьезных оснований. Как сообщает агентство, в случае ужесточения политики со стороны США Пекин будет вынужден принять ответные меры для защиты своих прав и интересов.

7 апреля Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50% с 9 апреля, в случае если КНР не откажется от ответных мер на американские тарифы. Таким образом американский лидер отреагировал на введенные Китаем ответные тарифы в размере 34%.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в этот же день заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону в том числе. По его словам, это серьезно ущемляет законные права и интересы других государств, а также нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).