Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в размере 50% с 9 апреля

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 50% с 9 апреля, в случае если КНР не откажется от ответных мер на американские тарифы. Об этом он написал 7 апреля в социальной сети Truth Social.

Таким образом американский лидер отреагировал на введенные Китаем ответные тарифы в размере 34%.

«Если Китай не отменит свое повышение на 34%, превышающее и без того долгосрочные торговые злоупотребления, к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50% начиная с 9 апреля. Кроме того, все переговоры с Китаем относительно их запрошенных встреч с нами будут прекращены!» — говорится в посте.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону в том числе. По его словам, это серьезно ущемляет законные права и интересы других государств, а также нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).