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МТС отменил роуминг в Крыму и Севастополе

ФАС: МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом 8 апреля сообщила «Известиям» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Уточняется, что это последний из операторов «большой четверки», сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове.

Компания уведомила ФАС России о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. Во время нахождения абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты интернет-соединения будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

«Новые принципы тарификации МТС будет внедрять поэтапно, не позднее 30 июня 2025 года оператор полностью отменит роуминг. ФАС России считает срок реализации технически обоснованным», — пояснили в ведомстве.

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В октябре прошлого года ФАС признала ПАО «МТС» нарушившим антимонопольное законодательство. В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи более чем для 30 млн абонентов. По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей.

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