Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Светомузыкальное шоу 7 апреля прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда российского нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Жители и гости древнего города смогли увидеть на самом большом водном экране страны кадры с голами великого российского хоккеиста Александра Овечкина. Поздравляем и гордимся!» — говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.
Городской «Музыкальный фонтан» исполнил версию песни «18 мне уже», написанную и подготовленную исполнителем, лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым специально к рекорду. Данная композиция была выбрана, потому что Овечкин любит исполнять ее во время посещения караоке.
На самом большом водном экране РФ были показаны кадры с различными забитыми шайбами российского хоккеиста.
Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ днем ранее в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Тем самым он побил рекорд канадца Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.