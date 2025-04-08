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В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Узбекистане работают над привлечением российских инвестиций для развития туристической отрасли, заявили «Известиям» в МИДе республики.

Начать с малого: число получивших господдержку туристических МСП выросло вдвое
Больше всего финансирования привлекли рестораны, кафе и отели

«Сотрудничество с Россией в этой сфере продолжает укрепляться. Мы приветствуем рост туристического потока из России и активно работаем над расширением двустороннего взаимодействия. В этом контексте ведется работа по привлечению инвестиций, включая российские, в развитие туристической инфраструктуры», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве страны.

Компетентные ведомства и профильные организации Узбекистана поддерживают диалог с российскими партнерами по различным направлениям, связанным с развитием туризма. Ведутся переговоры о возможных инвестпроектах, в том числе в сфере гостиничного бизнеса, транспортной инфраструктуры и туристических сервисов.

«Мы готовы рассматривать перспективные инициативы, которые будут способствовать дальнейшему укреплению туристического потенциала нашей страны», — резюмировали в МИД Узбекистана.

Развитие туризма — лишь одна из сфер, где сотрудничают РФ и Узбекистан. Товарооборот двух государств за шесть лет вырос почти вдвое и по итогам 2024-го превысил $10 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ожидание в реальность: Узбекистан привлечет инвестиции РФ в туротрасль

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