Суд в Москве заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова по делу о госизмене
Суд в Москве заочно арестовал участника группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) Петра Верзилова (признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов в РФ) по делу о госизмене. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Верзилова Петра Юрьевича», — указано в Telegram-канале.
Отмечается, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации).
Уточняется, что Верзилова приговорили к аресту сроком на два месяца. Он вступит в силу с момента его экстрадиции на территорию России.
В конце сентября 2021 года Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», в том числе Верзилова. В середине ноября того же года Верзилов был объявлен в международный розыск. Позднее, 2 апреля 2024 года, суд заочно приговорил издателя к восьми годам четырем месяцам колонии за фейки об армии. 24 декабря прошлого года его внесли в реестр террористов и экстремистов в РФ.