Суд заочно приговорил Петра Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки

Бывшего издателя признанной иноагентом «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки об армии. Об этом 2 апреля говорится в сообщении судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что его признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Согласно приговору суда, он не сможет заниматься «администрированием электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

Уточняется, что приговор вступит в силу с момента экстрадиции Верзилова либо с момента задержания на территории РФ.

Ранее, 11 марта, Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову и передал уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В ноябре 2023 года он был заочно приговорен судом по делу о распространении ложной информации о ВС РФ к 8,5 года тюрьмы. Также суд на четыре года запретил ему администрировать ресурсы в интернете. Судом установлено, что журналист распространял на своих страницах в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирована в РФ) сообщения с заведомо ложной информацией в отношении армии РФ, об украинской провокации в Буче.

В середине ноября 2022 года Верзилов объявлен в международный розыск. В конце сентября Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», в том числе Верзилова.

Создатель интернет-СМИ «Медиазона» был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.