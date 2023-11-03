Верзилова заочно приговорили к 8,5 года тюрьмы по делу о фейках

Издатель интернет-СМИ «Медиазона» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Медиазона») и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Петра Верзилова) был заочно приговорен судом по делу о распространении ложной информации о ВС РФ к 8,5 года тюрьмы. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что ему запретили на четыре года администрировать ресурсы в интернете.

Ранее, 27 марта, суд заочно арестовал его по делу о фейках, обвиняя в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

До этого, 9 января, Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте Верзилова по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Как объяснила судья, статья не предусматривает лишения свободы и ареста, поскольку это преступление небольшой тяжести. В зале суда также стало известно, что Верзилов проходит по делу о дискредитации ВС РФ.

Установлено, что в период с 3 по 14 апреля журналист распространял на своих страницах в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и социальной сети X (бывш. Twitter) сообщения с заведомо ложной информацией в отношении Вооруженных сил РФ об украинской провокации в Буче.

В середине ноября 2022 года стало известно, что Верзилов объявлен в международный розыск. В конце сентября Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Верзилова.