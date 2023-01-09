Реклама
Прямой эфир
Общество
В Госдуме заявили о планах устранить трудовое неравенство женщин и мужчин
Мир
В Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны
Политика
Песков заявил о паузе в диалоге между Путиным и Макроном
Мир
Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением и пригласил его в Россию
Экономика
Экономист допустил в январе рост курса доллара выше 73 рублей
Общество
Кравцов заявил Путину о 99% доступности детских садов в стране
Мир
В Польше заявили о возможности передать Украине лишь несколько танков Leopard
Мир
МИД России осудил действия устроившей беспорядки оппозиции в Бразилии
Авто
В России появился новый кроссовер Samsung QM6
Общество
С начала эскалации в ДНР погибли более 4,4 тыс. мирных жителей
Авто
Россияне в декабре стали чаще покупать автомобили
Мир
Песков отверг влияние на СВО новых поставок вооружения Украине со стороны Запада

Суд отказался заочно арестовать Верзилова по делу о втором гражданстве

0
Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте издателя интернет-портала «Медиазона» (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Петра Верзилова) по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Об этом рассказал корреспондент «Известий» из зала суда 9 января.

Верзилов и адвокаты Pussy Riot открестились от спиленных крестов
Верзилов и адвокаты Pussy Riot открестились от спиленных крестов
Муж Толоконниковой, а также адвокаты Pussy Riot осудили действия вандалов, спиливающих кресты по всей России

«Отказать в ходатайстве следователя», — сказано в решении судьи Наталии Дударь.

Статья не предусматривает лишения свободы и ареста, поскольку это преступление небольшой тяжести.

Верзилову инкриминируется ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»).

Как пояснил в беседе с «Известиями» адвокат Верзилова Леонид Соловьев, издатель «Медиазоны», по версии следствия, нарушил правила подписки о невыезде, покинул РФ в 2020 году и не уведомил органы об имеющемся у него гражданстве Канады.

По словам следователя, Верзилов свою вину не признал, также он скрывается на территории Ватикана.

Как стало известно в суде, Верзилов объявлен в международный розыск, он также проходит по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Установлено, что в период с 3 по 14 апреля Верзилов распространял на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщения с заведомо ложной информацией в отношении ВС РФ об украинской провокации в Буче. Помимо этого, аналогичную информацию он разместил в социальной сети Twitter.

В середине ноября стало известно, что Верзилов объявлен в розыск. Его «разыскивали по статье УК», при этом тогда деталей не приводилось.

Тогда же адвокат основателя «Медиазоны» рассказал, что дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, связано с непредоставлением сведений о наличии у того гражданства Канады и длится уже более года.

Ранее, 29 сентября, Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Верзилова.

Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». Был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023