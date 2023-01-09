Суд отказался заочно арестовать Верзилова по делу о втором гражданстве

Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте издателя интернет-портала «Медиазона» (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Петра Верзилова) по статье о неуведомлении о втором гражданстве. Об этом рассказал корреспондент «Известий» из зала суда 9 января.

«Отказать в ходатайстве следователя», — сказано в решении судьи Наталии Дударь.

Статья не предусматривает лишения свободы и ареста, поскольку это преступление небольшой тяжести.

Верзилову инкриминируется ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»).

Как пояснил в беседе с «Известиями» адвокат Верзилова Леонид Соловьев, издатель «Медиазоны», по версии следствия, нарушил правила подписки о невыезде, покинул РФ в 2020 году и не уведомил органы об имеющемся у него гражданстве Канады.

По словам следователя, Верзилов свою вину не признал, также он скрывается на территории Ватикана.

Как стало известно в суде, Верзилов объявлен в международный розыск, он также проходит по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Установлено, что в период с 3 по 14 апреля Верзилов распространял на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщения с заведомо ложной информацией в отношении ВС РФ об украинской провокации в Буче. Помимо этого, аналогичную информацию он разместил в социальной сети Twitter.

В середине ноября стало известно, что Верзилов объявлен в розыск. Его «разыскивали по статье УК», при этом тогда деталей не приводилось.

Тогда же адвокат основателя «Медиазоны» рассказал, что дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, связано с непредоставлением сведений о наличии у того гражданства Канады и длится уже более года.

Ранее, 29 сентября, Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Верзилова.

Петр Верзилов — создатель интернет-СМИ «Медиазона». Был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.