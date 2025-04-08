Батя может: комедия с Вдовиченковым и Цыгановым сорвала банк

Неожиданно для всех игроков рынка «Батя 2. Дед» заработал по итогам стартовых выходных более 550 млн рублей (по данным ЕАИС) и уверенно движется к позиции в топ-5 самых кассовых фильмов года в России. На его фоне остальные новинки выглядят бледно: лишь одна из них, семейная картина «Смерть единорога», смогла заработать больше 10 млн рублей, остальные не попали даже в десятку по сборам.

«Батя 2. Дед» стал суперхитом

Лучший, если не считать новогодних каникул, старт года — «Батя 2. Дед» со своими 543 млн рублей оставил далеко позади предыдущего обладателя этого звания. «Пророк», напомним, в феврале начал свое триумфальное шествие в кино с 422 млн рублей, сейчас его общая касса составляет 1595 млн рублей, из которых в прошедший уикенд заработано 29 млн, пятое место в топе.

Если погодные условия продолжат так же интенсивно гнать зрителей в кинотеатры, то в ближайший уикенд «Батя 2» может спокойно достичь миллиардной отметки, причем даже до конца выходных. «Пророку» для этого понадобилось три уикенда.

У «Бати» все показатели поразительны. В субботу и воскресенье явка составляла по 40 человек на сеанс, а общий за уикенд — 31 человек. У всех остальных фигурантов топ-10 этот показатель составил менее 15 зрителей. Всего зрителей «Бати» уже 1,3 млн.

— То, что продолжение «Бати», хита 2021 года, будет успешным, стало понятно сразу после презентации на кинорынке, — сообщила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Но результат первого уикенда превзошел все ожидания, фильм уже за одни выходные собрал больше, чем первая часть за весь прокат. «Батя 2» усилил свои позиции появлением в касте Евгения Цыганова.

Эксперт отмечает, что эта история — идеальный сплав комедии и драмы, она работает и на чувстве ностальгии у зрителей разного возраста. При этом стоимость производства картины была невысокой: нет графики и спецэффектов, поэтому проект успешен и с коммерческой точки зрения для его создателей, напоминает Зинякова.

В настоящий момент «Батя 2» уже занимает седьмое место среди самых кассовых фильмов года в российском прокате. Впереди «Волшебник Изумрудного города», «Финист», «Пророк», «Красный шелк», «Елки 11» и «Домовенок Кузя». К выходным «Батя» уже, с высокой долей вероятности, будет на четвертом месте, тем более что сейчас у части школьников идут каникулы. Рейтинг 12+ в таких случаях очень помогает релизам.

— У «Бати 2» отличный сарафан, и он точно войдет в топ-5 самых кассовых картин года, то есть финальная касса будет больше 1 млрд, — соглашается Ольга Зинякова. — Байопик о группе «Звери» «Всё, что тебя касается» является его непрямым конкурентом. Но, как показывает практика, синергия в кинобизнесе как раз дает самый высокий результат.

Действительно, у фильма «Всё, что тебя касается», который выйдет 10 апреля, тоже рейтинг 12+. Но здесь всё будет зависеть от размеров фан-базы «Зверей», потому что именно им предстоит решить судьбу картины. И, пожалуй, релиз в меньшей степени может считаться «семейным» как раз по этой причине. «Батя» — продукт более универсальный, кроме того, грим Евгения Цыганова принес релизу неожиданную дополнительную рекламу, так как завирусился в соцсетях.

Прошлый фильм режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль» собрал в общей сложности 1124 млн рублей. У предыдущей его картины «Стрельцов» «тотал» добрался только до 356 млн рублей. Таким образом, «Батя 2» должен стать самым успешным в карьере молодого режиссера.

«Мастер» собрал в девять раз меньше, чем «Батя 2»

На втором месте по кассе экшен с Джейсоном Стэйтемом «Мастер». Это его второй уикенд, и если после первого касса была 112 млн рублей, то ко второму она упала до 62 млн рублей, хотя прямых конкурентов у боевика не было. В оба уикенда среднее число зрителей составляло в районе 15 человек на сеанс, во второй было несколько ниже, но несущественно.

Третье место, 56 млн, у драмеди «Пальма 2». Учитывая, что в прошлый уикенд цифра составила 133 млн рублей, можно предположить, что потенциальный зритель фильма ушел смотреть «Батю», это картины одной категории, к ним же примыкает релиз с четвертого места — «Ждун». У него 41 млн рублей — и тоже падение с 90 млн, то есть более чем в два раза. То есть в топ-5 российской кассы — три семейных релиза. На пятом месте, как уже было сказано выше, «Пророк». Новинки проката, среди которых были вполне достойные картины, широкого зрителя не заинтересовали.

— Симпатии зрителей безоговорочно были на стороне «Бати 2», — резюмирует Ольга Зинякова. — Он уже признан самым народным фильмом: сейчас зрители хотят чего-то душевного и теплого. Хотя остальные холдоверы тоже свой небольшой кусок пирога получили. В этот раз погода сработала в пользу бокса. Таким образом, результаты апреля должны частично скомпенсировать падение I квартала. А ведь впереди еще несколько крупных проектов.

Российский кинопоказ в эти выходные показал самую высокую посещаемость с середины февраля, когда вышел «Пророк». Как и тогда, общее число зрителей составило 2,1 млн человек.