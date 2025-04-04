Ждет двойной Бурбон: Евгений Цыганов нянька, Гийом Кане — Людовик

В прокат выходит долгожданная весенняя премьер — комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым. Он играет дедушку юного Макса, уже знакомого зрителям по фильму «Батя». Режиссерским дебютом Алекса Шарфмана стал хоррор-комедия «Смерть единорога». Также на экраны выходит историческая драма от создателей «Жанны Дюбари» — «Падение короны» со звездой «Иллюзии обмана» Мелани Лоран. А Джеффри Раш появится в «Обители смерти». «Известия» изучили расписание кинотеатров и рассказывают, какие фильмы стоит посмотреть в предстоящий уикенд.

«Батя 2. Дед», 12+

Режиссер: Илья Учитель. В ролях: Евгений Цыганов, Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина

Продолжение народного хита «Батя», «Батя 2. Дед», ностальгическая семейная комедия с Евгением Цыгановым в главной роли. Выйдя в 2021 году на экраны, первая часть сразу стала народным хитом. Только в кинотеатрах его посмотрели почти 2 млн человек, а затем фильм с успехом прошел на ТВ и вышел на всех крупных онлайн-платформах.

По словам исполнителя главной роли Евгения Цыганова, в фильме много народного юмора и фольклора, заложенного в каждом из нас: «Все эти присказки, поговорки, и наши познания в области того, куда надо прикладывать подорожник или каким вареньем лечить простуду, — всё это в нас сидит, — признается артист. — Всем нам натирали пятки водкой и выдирали зубы ниткой. И это, как ни странно, остается для нас самыми нежными воспоминаниями».

По сюжету продолжения во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Всё это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностые и в послевоенном СССР сороковых годов. И все три эпохи связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.

«Смерть единорога», 18+

Режиссер: Алекс Шарфман В ролях: Пол Радд, Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Поултер, Сунита Мани, Ричард Э. Грант, Энтони Кэрриган

Американское фэнтези «Смерть единорога» стал режиссерским дебютом Алекса Шарфмана. Он выступил и автором сценария. Во время работы над ним Шарфман заинтересовался американским фармацевтическим кланом Саклер. Эту семью обвинили в кризисе, связанным с употреблением опиоидных препаратов. Не боясь затронуть тяжелую тему, Шарфман решил высмеять Саклеров и им подобных.

По сюжету Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.

«Обитель смерти», 18+

Режиссер: Джеймс Эшкрофт. В ролях: Джон Литгоу, Джеффри Раш, Никки МакДоннелл, Маака Похату, Джордж Хинар, Фиона Коллинз, Ивет Парсонс, Йен Мун

Психологический триллер снят по рассказу Оуэна Маршалла. Стивен Кинг назвал проект одним из лучших фильмов прошлого года, и это короткая похвала стала главной и лучшей рекламой релиза. В картине снялись два великих актера — Джеффри Раш и Джон Литгоу.

Властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе. В этом престижном доме престарелых он становится невольным участником таинственной игры. Ее ведет один из постояльцев. Мужчина убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет всё меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.

«Падение короны», 18+

Режиссер: Джанлуки Йодиче. В ролях: Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Том Хадсон

Фильм-открытие 77-го Международного кинофестиваля в Локарно. В качестве ассоциированного продюсера выступил крупнейший итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Соррентино. Картина повествует о последних днях жизни Людовика XVI и знаменитой Марии-Антуанетты. XVIII век, разгар Французской революции. Правление династии Бурбонов подошло к концу, Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Мучительно проживая народные волнения и государственный переворот, король с семьей оказывается изолирован от внешнего мира и помещен в тюрьму в ожидании приговора. Привыкшая к роскоши и беззаботной жизни Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой, в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.

Об этом периоде заточения короля и королевы с детьми известно мало. «Падение короны» предлагает взглянуть на драматический период нескольких месяцев жизни последней королевской семьи Франции.