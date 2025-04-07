Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на ресурсах нежелательных организаций в РФ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 апреля.

Кроме того, запрет касается общественных или религиозных объединений, которые российский суд ликвидировал или запретил за экстремистскую деятельность, а также ресурсов, доступ к которым был ограничен в рамках законодательства.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Законопроект был одобрен Госдумой РФ в третьем чтении 25 марта. Помимо прочего, под действие запрета попадают социальные сети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

В пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств 26 марта сообщили, что блогеры потеряют 1,8 млрд рублей после вступления закона в силу. При этом там уточнили, что рекламные кампании можно будет перенаправить в другие социальные сети.