Блогеры потеряют почти 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях
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- Блогеры потеряют почти 2 млрд рублей из-за запрета на рекламу в запрещенных соцсетях
Блогеры потеряют 1,8 млрд рублей после вступления в силу запрета рекламы в запрещенных соцсетях. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств, после того как Госдума 25 марта приняла в окончательном чтении соответствующий законопроект.
«В результате действия новых норм блогеры потеряют около 1,8 млрд рублей за четыре месяца с начала действия закона, а уже в 2026 году сумма может увеличиться до 5 млрд рублей», — оценили потери представители блогерского сообщества.
При этом там отметили, что не дают оценку законопроектам, так как главная задача объединения — выходить на диалог с государством, чтобы вывести новые нормы на комфортный для всех сторон уровень, а также обучить рынок и помочь ему адаптироваться к реалиям.
В ассоциации также напомнили, что добились того, чтобы действие закона вступило в силу спустя полгода после подписания. Так, блогеры, бренды и агентства смогут привести в порядок все документы и перенаправить рекламные кампании в другие социальные сети.
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