Россияне потратили на рекламу в запрещенных соцсетях 13,6 млрд рублей
На рекламу в запрещенных соцсетях с 2022 по 2024 год россияне потратили 13,6 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Объем рекламных бюджетов, зарегистрированных в Едином реестре интернет-рекламы, направленных на размещение рекламы в иностранных соцсетях, доступ к которым ограничен в РФ, составил 13,6 млрд рублей. Из них в Instagram (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) — 9,46 млрд рублей, Х (бывш. Twitter) — 2,12 млрд, Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) — 2,02 млрд», — уточнили в ведомстве.
Также отмечалось, что Роскомнадзор поддержал законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях.
«Ведомство обладает всеми необходимыми инструментами для отслеживания исполнения законодательства в том числе на запрещенных ресурсах», — добавили там.
Госдума 25 марта в окончательном третьем чтении приняла законопроект, который устанавливает запрет на размещение рекламы в экстремистских соцсетях.
Как пояснил спикер Вячеслав Володин накануне принятия документа, российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений продолжают использовать эти соцсети для продвижения товаров и услуг. Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении России.
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