В РФ разрешили привлекать детей с 14 лет к работе в выходные во время каникул

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля подписал закон, согласно которому стало возможно привлекать к работе подростков от 14 лет в выходные и нерабочие праздничные дни во время летних каникул. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

«Работодатель имеет право привлекать работников в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой», — говорится в документе.

Подростки в возрасте 15 лет и старше смогут работать в праздничные и выходные дни при составлении согласия. Также дети, не достигшие указанного возраста, смогут приступить к трудовой деятельности при наличии письменного согласия одного из его родителей.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее, 25 марта, стало известно о принятии во втором и третьем чтениях законопроекта, согласно которому работодатели получат право привлекать к работе детей в возрасте 14–18 лет в выходные дни во время каникул на пленарном заседании Государственной думы (ГД). Как отметил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, не нужно мешать детям в их стремлении подзаработать летом.