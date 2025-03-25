В ГД одобрили привлечение детей с 14 лет к работе в выходные во время каникул
На пленарном заседании Государственная дума (ГД) приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому работодатели получат право привлекать к работе детей в возрасте 14–18 лет в выходные дни во время каникул. Соответствующий документ 25 марта опубликовали на сайте Госдумы.
Работать подростки могут по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, которые должны быть включены в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений с государственной поддержкой.
Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
«Летом у детей каждый день — выходной. Если они хотят потратить его с пользой и подзаработать, им не нужно мешать», — приводят слова председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева на сайте фракции «Единая Россия».
Ранее, 18 марта, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о проведении эксперимента, в рамках которого школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области будут обязаны сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) только по русскому языку и математике.