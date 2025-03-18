Госдума приняла проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех регионах РФ

Государственная дума 18 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроект о проведении эксперимента, в рамках которого школьники Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области будут обязаны сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) только по русскому языку и математике. Итоговый документ был опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту, в трех регионах будет действовать особый порядок приема учащихся на программы среднего профессионального образования. Власти субъектов смогут устанавливать список специальностей, для поступления на которые абитуриенту достаточно получить школьный аттестат, который выдается при успешной сдачи двух базовых предметов на ОГЭ.

Кроме того, учащиеся, не сумевшие набрать минимальный балл экзамена для поступления в 10-й класс, получат преимущественное право на прием в колледжи за счет средств региона.

Субъекты — участники эксперимента должны будут отчитаться о его предварительных результатах перед Госдумой не позднее 10 декабря.

Законопроект об эксперименте по упрощенному порядку сдачи ОГЭ был внесен в Госдуму 17 января и принят в первом чтении 12 февраля. Изначально предполагалось, что новые правила будут применяться в пяти регионах, ко второму чтению перечень был расширен до 12. Критерии готовности регионов к участию в эксперименте определяло правительство России.

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор 11 декабря 2024 года утвердили расписание ОГЭ на 2025 год. Досрочные экзамены в 2025-м пройдут с 22 апреля по 6 мая, а основные — с 21 мая по 16 июня.