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Авансовый зачет: в России зафиксирован рекордный рост зарплат

В каких отраслях больше всего увеличиваются доходы
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Прошлогодние темпы роста зарплат были максимальными за последние шесть лет на фоне усиления конкуренции за потенциальных работников. В 2025 году рост оплаты труда замедлится, однако влияние ключевых факторов на рынок труда сохранится, сообщается в исследовании рейтингового агентства НКР. Каковы прогнозы на этот год и в каких сферах будут активнее всего расти зарплаты — в материале «Известий».

Ситуация на рынке

В целом по стране медиана предлагаемой зарплаты в начале 2025 года выросла на 18%, с 65 400 рублей в январе–марте 2024-го до 77 200 рублей в январе–марте 2025-го, сообщила «Известиям» директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

— Самый существенный прирост в предлагаемых зарплатах зафиксирован в сферах страхования (+34%) и стратегии, инвестициях, консалтинге (+25%). Более чем на 20% выросли зарплаты в туризме и общепите, для административного персонала, в продажах и обслуживании клиентов. Небольшое снижение есть только у обслуживающего персонала (–3%), — отметила она.

Парикмахер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако финансовые возможности бизнеса, по ее словам, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся. Ситуация с дефицитом кадров в конкретных профессиях будет во многом определять тех, у кого продолжится рост.

— Сейчас это рабочие, производственные профессии — именно у них, скорее всего, будут темпы роста зарплат выше рынка и инфляции, а у массового персонала в торговле, логистике, сфере услуг рост зарплат скорее будет на уровне или чуть выше инфляции, — уточнила эксперт.

Кассир и покупатель в магазине
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Как показал проведенный в ноябре–декабре 2024 года опрос работодателей, в прошлом году 58% компаний России подняли зарплаты своим сотрудникам, рассказала Мария Игнатова. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году, — 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1 до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

Женщина достает из кошелька деньги
Фото: РИА Новости/Александр Сухов

— 63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдет увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% — исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Еще 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить, — подчеркнула эксперт.

Нехватка кадров

В 2025 году прогнозируется рост средних номинальных заработных плат на уровне 12–14% — соответствует реальному росту на 3–6%, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

— Учитывая направленность структурных изменений в экономике России, я бы ожидал, что относительно более быстрый рост продолжится в обрабатывающей промышленности и IT, — заявил он «Известиям».

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Основной причиной стремительного роста зарплат в прошлом году стал продолжающийся дефицит рабочей силы, усилившийся к 2024 году, объяснил «Известиям» старший научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. В отраслевом аспекте главным двигателем стали сферы оборонной промышленности, наиболее остро ощущающие нехватку кадров. Важную роль сыграл экономический подъем, включая восстановление после спада.

Сотрудницы работают с цепочками из благородных металлов на участке финишной обработки в ювелирном дивизионе завода цветных металлов
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Так, особенно быстро увеличивались зарплаты в автопроме и деревообрабатывающей индустрии — отраслях, больше всего пострадавших в 2022–2023 годах. Рост доходов населения способствовал повышению зарплат в финансовом секторе и сфере личных услуг. Однако в образовании, здравоохранении, государственном управлении, культуре и развлечениях увеличение зарплат едва опережало инфляцию, — отметил эксперт.

На рубеже 2025 года, по оценке эксперта, начали проявляться сигналы достижения пика дефицита рабочих рук. Некоторые компании не выдержали гонки зарплат, что привело к стабилизации числа новых вакансий или даже его снижению. Нельзя игнорировать и сезонность рынка труда — традиционно уровень безработицы повышается зимой, хотя в последние годы этот тренд был менее выраженным благодаря общему снижению безработицы. Вероятнее всего, в 2025 году ожидается постепенная стабилизация рынка труда: медленный рост безработицы и замедление темпов увеличения зарплат.

— Ожидаем замедления темпов роста заработных плат до 10–12% к концу года. Опережающие индикаторы говорят об охлаждении рынка труда по широкому кругу секторов, — сказал «Известиям» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Установка башни на танк Т-72БЗ в механосборочном цехе завода
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В целом рынок труда в 2025 году будет характеризоваться стабильностью и работодатели будут скорее стремиться к удержанию кадров, нежели к борьбе за новые таланты, как это происходило в 2024 году, заявил «Известиям» основатель школы практического инвестирования Федор Сидоров.

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После периода рекордного роста зарплат, который был вызван острой конкуренцией за таланты, в 2025 году мы видим некоторое замедление темпов роста, заметила в беседе с «Известиями» HRD digital-агентства RTA Ольга Бахтина. Однако это не означает кризис — скорее это переход к более устойчивому и сбалансированному рынку.

В частности, по ее словам, рост зарплат в маркетинговой и рекламной сфере в 2025 году замедлился, в первую очередь на уровнях junior и middle. Хоть digital-специалисты и востребованы, крупный бизнес находится в выжидательной позиции и в некоторых случаях сокращает затраты на маркетинг.

IT-специалист за работой
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Традиционно высокими остаются зарплаты в IT, напомнила эксперт. Но и здесь есть интересные тенденции. Несмотря на высокий спрос на специалистов по ИИ или в сфере машинного обучения, здесь прогнозируется перенасыщение специалистов уровня junior и middle.

— Средние зарплаты для более опытных специалистов остаются на уровне 150–300 тыс. рублей в зависимости от позиции, и в этом случае конкуренция будет расти. В промышленности и производстве ситуация иная — здесь наблюдается рост зарплат из-за нехватки квалифицированных рабочих. А в финансовом секторе зарплаты остаются традиционно высокими, — отметила она.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» напомнили, что прогнозирование заработных плат осуществляет Министерство экономического развития. От Минэка на момент публикации ответ получен не был.

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