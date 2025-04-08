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Эксперт раскрыла последствия «мышиной лихорадки»

Эксперт Волгина: «мышиная лихорадка» может привести к почечной недостаточности
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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«Мышиная лихорадка» передается через поеденные мышами продукты и экскременты, оставшиеся на упаковке. Важно, что больше всего от этой болезни страдают почки. Однако при своевременном лечении, поражение органов можно компенсировать. Об этом 8 апреля «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Мышиная лихорадка, или, как она правильно называется, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, не передается от человека к человеку — только посредством различных грызунов: мышей-полевок и так далее. В квартирах мыши встречаются редко, а вот жители деревянных, летних дачных домиков — в зоне риска», — уточнила Волгина.

Она добавила: в деревянных домах у грызунов чаще есть доступ к еде, особенно в период, когда жильцы уезжают на зиму. Между тем через поеденные мышами продукты, их экскременты, продукты жизнедеятельности, оставшиеся на упаковке, вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом попадает в рот.

Эксперт предупредила, что вирус достаточно устойчив во внешней среде, поэтому если продукты погрызены или упаковка повреждена мышами, еду необходимо выбросить.

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Мышиная лихорадка, как утверждает специалист, характеризуется воспалением сосудов и почек. Орган очень сильно страдает из-за наличия почечных клубочков — системы тонких сосудов-капилляров. Она обратила внимание, что появляются отеки, снижается количество выделяемой мочи. Кроме того, есть стадия, в которой, наоборот, моча выделяется очень сильно. Впрочем, если лечение проведено вовремя, поражение почек можно скомпенсировать.

«Однако проблема в том, что классическая геморрагическая лихорадка: температура под 40 и геморрагическая сыпь, как пишут в литературе: «похожая на удары хлыста», встречается сегодня крайне редко. Зачастую заболевание проходит смазано: нет высокой температуры, наблюдаются небольшие отеки и невыраженная геморрагическая сыпь», — рассказала Волгина.

Она добавила: если нет выраженных клинических симптомов — поставить диагноз будет очень сложно, даже когда врач нашел изменения в моче.

По ее словам, бессимптомная «неклассическая» геморрагическая лихорадка, не замеченная и не вылеченная вовремя, зачастую приводит к самым тяжелым последствиям, вплоть до почечной недостаточности.

Ранее, 6 апреля и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям» об опасности грязного постельного белья. По ее словам, гигиена домашнего текстиля играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфорта. Пыль, пот, кожные выделения и микроорганизмы накапливаются на тканях, что может приводить к раздражению кожи, аллергии и распространению бактерий или грибков.

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