Щиты и гидролаты: биогель из крымских растений поможет от ожогов и инфекций

Крымские ученые разработали инновационный лекарственный биогель с антибактериальным эффектом. Он может применяться в лечении ожогов разной степени, а также для предотвращения развития внутрибольничного инфицирования . В его основе гидролаты из лекарственных растений, произрастающих на полуострове, такие как чабер горный . По словам разработчиков, составы показали выраженный бактерицидный, заживляющий и иммуностимулирующий эффект . А несколько партий средства были отправлены в зону проведения СВО.

В чем польза гидролатов

Ученые инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ им. В.И. Вернадского разработали лекарственный биогель, направленный на преодоление антибиотикорезистентности . Лекарственный препарат может применяться в лечении ожогов разной степени, а также для предотвращения развития внутрибольничного инфицирования .

Резистентность микроорганизмов к химиопрепаратам, применяемым в медицине, — одна из глобальных медицинских проблем, подчеркнули медики. Одним из вариантов эффективного решения данной проблемы является применение натуральных веществ, в том числе гидролатов, полученных при переработке растительного сырья, в первую очередь лекарственных растений Крымского полуострова .

Переработка эфиромасличной розы для получения эфирного розового масла и гидролата Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

По словам специалистов, эти составы в отличие от эфирных масел содержат меньшие, но при этом не менее действующие концентрации функционально активных компонентов, что позволяет их использовать при лечении ран и ожогов в неразведенном виде .

Ученые инжинирингового центра Крымского федерального университета провели исследования по изучению свойств гидролатов чабера горного и смеси гидролатов, включающей чабер, шалфей, кориандр и лаванду в лабораторных опытах in vitro и при моделировании осложненного ожога III степени in vivo (на живых организмах). Применение биологически активных веществ осуществлялось в форме разработанного учеными биогеля.

Фото: КФУ им. Вернадского

— Полученные в ходе проведенных испытаний результаты показали выраженный бактерицидный, заживляющий и иммуностимулирующий результат при лечении гидролатом чабера горного. Эффективность использования гелей с таким соединением при ожогах разной степени показало более быстрое заживление раневой поверхности, восстановление эпителизации в более короткие сроки , — рассказал «Известиям» директор инжинирингового центра Анатолий Кубышкин.

Антибактериальный эффект растений

Использование в эксперименте штамма синегнойной палочки, резистентного к ряду антибиотиков, показало хороший эффект биогеля по уменьшению инфицирования ран.

На основе проведенных исследований ученым удалось создать прототип геля с гидролатом чабера горного, который может применяться в лечении ожогов разной степени у пациентов в условиях стационара и предотвращении развития внутрибольничного инфицирования, в том числе ожоговых ран .

— Выпуск разработанного спрея налажен в производственных масштабах одним из партнеров инжинирингового центра. Несколько партий средства были отправлены в зону проведения СВО , — добавил Анатолий Кубышкин.

Гидролаты — интересные и потенциально полезные продукты для ухода за кожей, известные как цветочные или травяные воды. Это продукт паровой дистилляции растений, обладающий рядом преимуществ благодаря своему мягкому действию, увлажняющим, тонизирующим и ароматическим свойствам . Они могут быть приятным дополнением к рутине ухода за кожей, а некоторые из них способны оказать мягкую поддержку в заживлении небольших ран , рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

Фото: КФУ им. Вернадского

— Благодаря содержанию воды они могут помочь поддерживать оптимальный уровень влажности в области раны. Некоторые гидролаты, например, ромашки, лаванды, календулы, обладают противовоспалительными свойствами, снижение воспаления может способствовать более быстрому и гладкому заживлению . Такие как чайное дерево или лаванда, обладают мягкими антисептическими свойствами и могут помочь предотвратить вторичное инфицирование небольших ран . Алоэ вера и календула традиционно используются для стимуляции регенерации кожи и заживления ран, — рассказала эксперт.

Важно понимать: для лечения серьезных ран (глубокие, инфицированные, ожоги и так далее) необходимо обращаться к врачу и следовать медицинским протоколам лечения. Гидролаты не могут быть заменой антибиотиков, антисептиков и других медицинских препаратов, необходимых в таких случаях , подчеркнула медик.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В последние годы появляется всё больше разработок, обещающих «революцию» в лечении ран и в борьбе с антибиотикорезистентностью, прокомментировал разработку «Известиям» терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики (CMD) в Оренбурге ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

— Клинических исследований пока нет — только лабораторные тесты. А перспективная идея не равно готовый препарат. Если отсутствуют данные клинических испытаний, это всего лишь гипотеза , — сказал специалист.