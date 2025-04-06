Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные рассказали о защищающем регионы РФ засекреченном средстве РЭБ «Волна-2»
Мир
На Украине сообщили о захвате храма в Черновицкой области рейдерами ПЦУ
Общество
По факту ДТП с двумя погибшими пешеходами под Новосибирском возбуждено дело
Общество
В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Общество
Синоптик сообщил о выпадении 43% осадков от месячной нормы в Подмосковье
Общество
Онкологические заболевания больше не приговор. Что нужно знать о лечении рака
Мир
Адвокат Гуцул обвинила СИБ Молдавии во вмешательстве в судебный процесс
Мир
Японский вулкан Сакурадзима выбросил облако пепла высотой 2,6 км
Общество
Число пострадавших из-за сильного ветра в Хакасии возросло до 32 человек
Общество
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на 91-м км МКАД
Мир
МЧС России двумя самолетами доставило в Мьянму более 68 т гуманитарной помощи
Общество
Специалисты МЧС ликвидировали более 30 ландшафтных пожаров в Хакасии
Происшествия
Житель Воронежской области пострадал при падении обломков сбитого дрона ВСУ
Общество
По факту убийства боевиками ВСУ жителя Курской области возбуждено уголовное дело
Общество
Российские подростки стали чаще обращаться к психологам
Общество
В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин

Эксперт предупредила об опасности грязного постельного белья

Эксперт Лялина: во сне человек потеет, создавая идеальную среду для бактерий
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правильный уход за постельным бельем, полотенцами и другими домашними тканями играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфорта. Постельное белье необходимо стирать раз в 7–10 дней, а покрывала и пледы — раз в 1–3 месяца. Об этом 6 апреля «Известиям» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Гигиена домашнего текстиля играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфорта. Пыль, пот, кожные выделения и микроорганизмы накапливаются на тканях, что может приводить к раздражению кожи, аллергии и распространению бактерий или грибков», — заявила специалист.

Она объяснила, что постельное белье необходимо стирать каждые 7–10 дней, так как во время сна человек теряет кожные клетки, пот и жир, создавая идеальную среду для размножения бактерий и пылевых клещей.

Сигналы на теле: о каких болезнях говорят проблемы с кожей
Врачи рассказали, на что могут указывать прыщи, сухость или растяжки

Что касается покрывал и пледов, их достаточно стирать раз в 1–3 месяца. Если эти предметы используются редко, можно ограничиться стиркой раз в полгода. Однако важно помнить, что они активно накапливают пыль и кожные выделения, которые могут стать средой для аллергенов.

Лялина обратила внимание и на гигиену полотенец. Банные полотенца следует менять каждые 3–4 использования, полотенца для рук — каждые 2–3 дня, а полотенца для лица необходимо стирать ежедневно или через день.

«Влажная ткань — идеальная среда для размножения бактерий, а полотенца для лица могут вызывать высыпания, если их редко менять», — уточнила эксперт.

Пижамы, по ее словам, рекомендуется стирать каждые 3–4 дня, а если человек сильно потеет — еще чаще. Дело в том, что пижама контактирует с телом всю ночь, активно впитывая пот и кожные выделения. Что касается домашних халатов, то их нужно стирать каждые 1–2 недели при ежедневном использовании.

Специалист предупредила, что грязный текстиль становится рассадником бактерий, грибков и пылевых клещей, что может вызывать не только раздражение кожи и аллергию, но и неприятные запахи.

Ранее, 13 февраля, эндокринолог медицинского центра «Парацельс» Карина Делова рассказала «Известиям» о проявлении внутренних проблем на коже. По ее словам, кожные проявления могут быть первым и изолированным признаком развития эндокринной патологии, поэтому именно дерматологи и терапевты должны знать кожные симптомы эндокринных расстройств для направления к эндокринологам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025