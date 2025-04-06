Эксперт предупредила об опасности грязного постельного белья

Правильный уход за постельным бельем, полотенцами и другими домашними тканями играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфорта. Постельное белье необходимо стирать раз в 7–10 дней, а покрывала и пледы — раз в 1–3 месяца. Об этом 6 апреля «Известиям» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Гигиена домашнего текстиля играет ключевую роль в поддержании здоровья и комфорта. Пыль, пот, кожные выделения и микроорганизмы накапливаются на тканях, что может приводить к раздражению кожи, аллергии и распространению бактерий или грибков», — заявила специалист.

Она объяснила, что постельное белье необходимо стирать каждые 7–10 дней, так как во время сна человек теряет кожные клетки, пот и жир, создавая идеальную среду для размножения бактерий и пылевых клещей.

Что касается покрывал и пледов, их достаточно стирать раз в 1–3 месяца. Если эти предметы используются редко, можно ограничиться стиркой раз в полгода. Однако важно помнить, что они активно накапливают пыль и кожные выделения, которые могут стать средой для аллергенов.

Лялина обратила внимание и на гигиену полотенец. Банные полотенца следует менять каждые 3–4 использования, полотенца для рук — каждые 2–3 дня, а полотенца для лица необходимо стирать ежедневно или через день.

«Влажная ткань — идеальная среда для размножения бактерий, а полотенца для лица могут вызывать высыпания, если их редко менять», — уточнила эксперт.

Пижамы, по ее словам, рекомендуется стирать каждые 3–4 дня, а если человек сильно потеет — еще чаще. Дело в том, что пижама контактирует с телом всю ночь, активно впитывая пот и кожные выделения. Что касается домашних халатов, то их нужно стирать каждые 1–2 недели при ежедневном использовании.

Специалист предупредила, что грязный текстиль становится рассадником бактерий, грибков и пылевых клещей, что может вызывать не только раздражение кожи и аллергию, но и неприятные запахи.

Ранее, 13 февраля, эндокринолог медицинского центра «Парацельс» Карина Делова рассказала «Известиям» о проявлении внутренних проблем на коже. По ее словам, кожные проявления могут быть первым и изолированным признаком развития эндокринной патологии, поэтому именно дерматологи и терапевты должны знать кожные симптомы эндокринных расстройств для направления к эндокринологам.