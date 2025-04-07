Как слабый доллар повлияет на ключевую ставку в РФ? Ответы на главные вопросы

Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин обвалило доллар максимально за два года. На фоне укрепления рубля среднегодовая ключевая ставка в 2025 году прогнозируется в диапазоне 19–22%, причем по нижней границе. Почему Вашингтону выгоден слабый доллар и что будет со ставкой Центробанка и рублем, разбирались «Известия».

Почему Трампу выгоден слабый доллар?

• Слабый доллар может быть выгоден Трампу, так как по сути он выступает как альтернатива таможенным пошлинам или даже как дополнение к ним. Это означает дополнительные торговые преференции для американских производителей. Чем слабее доллар, тем менее выгодным становиться импорт из Китая, ЕС и других торговых партнеров США. В этом случае для того, чтобы удержать долю на американском рынке, европейские и китайские компании будут вынуждены снижать цены и отказываться от части прибыли.

• Также слабый доллар может побудить ЕЦБ и Народный банк Китая, а потом и другие Центробанки начать снижать ставки по операциям, чтобы не позволить укрепляться национальным валютам по отношению к доллару. Таким образом торговые войны могут дополниться еще и валютными войнами.

• Трамп открыто заявляет о своей цели снизить курс доллара. Более слабый доллар поддержит экспорт американских производителей, так как их продукция станет более конкурентоспособной на мировых рынках. Обесценение доллара может уменьшить проблему государственного долга США. Кроме того, ослабление валюты может дать преимущество американской экономике в условиях торговой войны, на тропу которой встал Трамп.

• Однако решить все проблемы американской экономики за счет слабого доллара не получится. Платой будет повышение инфляции, и можно только гадать о том, как к этому отнесутся простые американцы, которые привыкли к дешевому импорту. Подобные действия Трампа усилят процессы дедолларизации в международных расчетах. А это в долгосрочном плане лишает США многих «привилегий».

• Кроме того, слабый доллар будет способствовать повышению цен на нефть. Трамп пытается дать мощный импульс американской экономике, но при этом затрагивает интересы потребителей. Следует также учитывать, что положительный эффект от слабого доллара будет виден не сразу, а вот потребители в США почувствуют инфляцию относительно быстро.

Насколько может укрепиться рубль?

• На курс рубля влияют такие факторы, как ключевая ставка ЦБ, инфляционные процессы, размер профицита торгового баланса, валютная структура расчетов, соотношение спроса и предложения на валютном рынке, цены на нефть, динамика расходов и доходов бюджета, а также политические события.

• В настоящих условиях самым мощным фактором являются внешнеполитические события. Кроме того, в последнее время цены на нефтяном рынке пошли вниз. Недавно появились сообщения о том, что Банк России предупредил правительство РФ об опасности длительного снижения цен на нефть. Решение президента Трампа о введении пошлин на импорт только способствует этому процессу.

• Высокий курс рубля снижает цены на импортные товары, способствуя снижению потребительской инфляции. Также крепкий рубль удешевляет зарубежный туризм для российских граждан. В целом это повышает доверие населения к национальной валюте, что благоприятно сказывается на экономических процессах.

• Однако крепкий рубль снижает рублевые поступления в бюджет и отрицательно сказывается на торговом балансе. Фактически полученные нефтегазовые доходы в марте были меньше прогнозного значения на 65,6 млрд рублей. В настоящий момент Банк России проводит достаточно взвешенную и обоснованную валютную политику, в которой меняющийся курс рубля балансирует противоречивые интересы субъектов экономики.

• Долгосрочные последствия усиления нацвалюты несут в себе существенные риски, связанные с высоким бюджетным дефицитом из-за недополучения плановых доходов от экспорта. Причем не только минеральных ресурсов, но и, например, продукции машиностроения или сельского хозяйства.

• Длительное укрепление рубля возможно только в случае существенного улучшения геополитического положения, которое откроет путь для значительного притока капитала (в том числе и «зависшего» российского в виде валюты). Однако в дальнейшем ожидается ослабление рубля. В прошлые периоды рубль сильно укреплялся в начале года и падал к декабрю. Процесс ослабления может традиционно начаться в августе.

Как изменится ставка ЦБ?

• Прямой зависимости между ставкой ЦБ и курсом рубля нет. Но косвенно высокая ставка укрепляет рубль, поскольку становится выгоднее делать сбережения в рублях, а не тратить или покупать валюту. Крепкий рубль снижает инфляцию и экономическую активность. Поэтому при прочих равных: чем выше ставка, тем крепче рубль. Вместе с тем чем крепче рубль, тем легче снижать ставку.

• При высокой ключевой ставке кредиты становятся дороже, снижается инфляция. При этом ставки по вкладам и облигациям растут. Тем самым растет и привлекательность этих рублевых инструментов для инвесторов. Рубль становится востребованнее, на валютном рынке его становится меньше, и он укрепляется. Когда ключевая ставка снижается, рубль, наоборот, становится доступнее — инвесторы начинают избавляться от него, покупать другие растущие валюты — и курс рубля снижается.

• В прошлом году Банк России поднял ставку для рекордной для российских реалий отметки в 21%. Такая ситуация должна была вызвать массовый приток иностранного капитала. Но подобного не происходит, так как в российской экономике в условиях санкций данный механизм действует слабо. Однако иностранный капитал всё же находит какие-то пути обхода санкций. Поэтому министерство финансов РФ фиксирует небольшой, но возросший приток «ковбойских денег» в Россию. То есть западные инвестиции поступают в нашу страну, обходя санкции. Как сообщает Минфин, это происходит через дружественные юрисдикции.

Что будет дальше?

• Согласно наиболее вероятному сценарию, на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий, чему в моменте поможет крепкий рубль, ЦБ начнет снижать ставку в III квартале этого года. При этом рубль пойдет вниз. В конце года можно ожидать ставку в 18%. Также наиболее более вероятным сценарием считается возврат рубля к 93–95 в паре с долларом.

• Текущее укрепление рубля — временное явление. Оно создает определенное пространство для маневра, но не решает структурных проблем экономики. Основной вызов для властей — найти баланс между поддержанием курса и стимулированием роста, не допустив при этом нового витка инфляции.

• В среднесрочной перспективе также нужно быть готовыми к падению курса рубля и к тому, что годовая инфляция превысит 10%. Главная задача — не допустить обвального падения курса рубля или резкого увеличения инфляции, когда она становится малоуправляемой.

При написании материала «Известия» беседовали с: