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За чем следить инвестору на этой неделе

Как рынок отреагирует на торговые войны Трампа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На этой неделе рынок акций может продолжить снижение, предупреждают аналитики «Финама». Несмотря на то что реакция российских инвесторов на новые пошлины США не такая значительная, как на Западе, из-за глобальных торговых войн есть риски падения цен на сырье из РФ. Это создает давление на котировки бумаг компаний-экспортеров.

В понедельник, 7 апреля, IT-компания Positive Technologies опубликует отчетность за 2024 год, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». В этот же день мясной холдинг «Черкизово» закроет реестр для выплаты дивидендов. Также ожидается отчет «Мосгорломбарда» за I квартал 2025 года, уточнили в «БКС Мир инвестиций».

Инфографика

Во вторник Сбербанк представит сокращенные результаты по РСБУ за январь–март 2025 года, отметили в «Финаме».

9 апреля Банк России отчитается перед Госдумой, напомнили в «Газпромбанк Инвестиции». Помимо того, Росстат представит данные по индексу потребительских цен за прошедшую неделю и март. Эти события помогут лучше понять перспективы политики ЦБ, что может отразиться на котировках рынка.

В четверг, 10 апреля, совет директоров «Аэрофлота» рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2024 год, уточнили в «Финаме». Это событие может позитивно сказаться на акциях авиакомпании.

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11 апреля пройдет заседание совета директоров девелопера ЦМТ по дивидендам, добавили в «БКС Мир инвестиций».

Индекс гособлигаций RGBI, вероятно, продолжит снижаться на этой неделе на фоне ускорения инфляции в России и отсутствия позитивного внешнего фона, отметили аналитики «Газпромбанк Инвестиции». По их оценкам, индекс может упасть до отметки 107,5 пункта, что связано с сохранением геополитической напряженности.

Инфографика

Рубль на следующей неделе, вероятно, будет торговаться в диапазоне 83,0–87,0 за доллар, 90,0–94,0 за евро и 11,4–12,1 за юань, прогнозируют аналитики ФГ «Финам». Индекс Мосбиржи, по оценкам «Газпромбанк Инвестиции», может стабилизироваться в районе 2900–3050 пунктов при сохранении нейтрального новостного фона, но получит импульс к росту в случае позитивных изменений в геополитике.

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