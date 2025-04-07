За чем следить инвестору на этой неделе
На этой неделе рынок акций может продолжить снижение, предупреждают аналитики «Финама». Несмотря на то что реакция российских инвесторов на новые пошлины США не такая значительная, как на Западе, из-за глобальных торговых войн есть риски падения цен на сырье из РФ. Это создает давление на котировки бумаг компаний-экспортеров.
В понедельник, 7 апреля, IT-компания Positive Technologies опубликует отчетность за 2024 год, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». В этот же день мясной холдинг «Черкизово» закроет реестр для выплаты дивидендов. Также ожидается отчет «Мосгорломбарда» за I квартал 2025 года, уточнили в «БКС Мир инвестиций».
Во вторник Сбербанк представит сокращенные результаты по РСБУ за январь–март 2025 года, отметили в «Финаме».
9 апреля Банк России отчитается перед Госдумой, напомнили в «Газпромбанк Инвестиции». Помимо того, Росстат представит данные по индексу потребительских цен за прошедшую неделю и март. Эти события помогут лучше понять перспективы политики ЦБ, что может отразиться на котировках рынка.
В четверг, 10 апреля, совет директоров «Аэрофлота» рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за 2024 год, уточнили в «Финаме». Это событие может позитивно сказаться на акциях авиакомпании.
11 апреля пройдет заседание совета директоров девелопера ЦМТ по дивидендам, добавили в «БКС Мир инвестиций».
Индекс гособлигаций RGBI, вероятно, продолжит снижаться на этой неделе на фоне ускорения инфляции в России и отсутствия позитивного внешнего фона, отметили аналитики «Газпромбанк Инвестиции». По их оценкам, индекс может упасть до отметки 107,5 пункта, что связано с сохранением геополитической напряженности.
Рубль на следующей неделе, вероятно, будет торговаться в диапазоне 83,0–87,0 за доллар, 90,0–94,0 за евро и 11,4–12,1 за юань, прогнозируют аналитики ФГ «Финам». Индекс Мосбиржи, по оценкам «Газпромбанк Инвестиции», может стабилизироваться в районе 2900–3050 пунктов при сохранении нейтрального новостного фона, но получит импульс к росту в случае позитивных изменений в геополитике.