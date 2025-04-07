В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»

Международная сеть приема карт «Мир» продолжает расти вопреки антироссийским санкциям. Об этом 7 апреля сообщила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Несмотря на санкции, постепенно расширяем прием карт «Мир» в дружественных странах, куда ездят наши туристы», — отметила она, выступая в Государственной думе России.

Набиуллина также подчеркнула, что ЦБ РФ работает с бизнесом с целью преодолеть санкционное ограничение.

Посол Ирана в России Казем Джалали 8 января сообщил, что процесс, в результате которого владельцы карт «Мир» смогут пользоваться ими на территории Исламской Республики, планируется завершить в первой половине 2025 года. Первый банкомат, принимающий российские карты «Мир», в декабре минувшего года также заработал в Никарагуа.

28 марта в Центробанке сообщили, что эмиссия платежной системы «Мир» выросла в 1,4 раза за период 2024 года, а также достигла более 400 млн карт. Отмечалось, что сумма покупок, оплаченных данными картами, превысила 42 трлн рублей.