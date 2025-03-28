В ЦБ РФ указали на рост эмиссии карт «Мир» в 1,4 раза за 2024 год
Эмиссия платежной системы «Мир» выросла в 1,4 раза за период 2024 года, а также достигла более 400 млн карт. Об этом 28 марта свидетельствуют данные годового отчета на сайте Центрального банка (ЦБ) России.
Отмечается, что сумма покупок, оплаченных данными картами, превысила 42 трлн рублей. Кроме того, 2/3 всех карточных операций осуществлялось с использованием карт «Мир», где их объем составил 105,9 трлн рублей.
При этом в ЦБ уточнили, что платежная система наделена широким функционалом, включая большой спектр нефинансовых сервисов.
По данным отчета за прошлый год, количество карт «Мир» увеличилось в 1,6 раза за 2023 год, их доля в общей эмиссии за 12 месяцев возросла до 55%. Тогда уточнялось, что среди операций с картами «Мир» более 80% по количеству приходилось на оплату товаров и услуг.