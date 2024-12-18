В столице Никарагуа заработал первый банкомат для карт «Мир»
Первый банкомат, принимающий российские банковские карты «Мир», заработал в столице Никарагуа Манагуа. Об этом 18 декабря сообщил посол РФ в стране Михаил Леденев.
«Хочу вам доложить, что первый банкомат карт «Мир» уже работает в городе Манагуа. Наши сотрудники успешно его опробовали, получили средства со своих счетов в России здесь, в Манагуа. Так что первый шаг сделан», — рассказал он в разговоре с телеканалом «Россия 24».
Дипломат отметил, что в ближайшее время будет установлено и второе банковское устройство.
Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия твердо солидарна с Никарагуа, где коллективный Запад поставил перед собой цель отстранить от власти правительство республики во главе с президентом Даниэлем Ортегой. Москва против такого вмешательства, указано на сайте ведомства.
До этого, 16 декабря, спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега сообщил «Известиям», что возможность снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир» в 2025 году появится в нескольких банкоматах Никарагуа. Речь идет не только о столице Манагуа, но и о других ключевых городах этого государства.
Ранее, 11 декабря, Ортега отметил, что Никарагуа и Россия ведут активную работу над совместными проектами в различных сферах. Основными направлениями для взаимодействия были и продолжат оставаться сфера здравоохранения, медицинских технологий, культуры и образования. Он добавил, что также важна сфера средств массовой информации.