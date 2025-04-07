Столкнувшимся со сбоем сайта «Тотального диктанта – 2025» восстановят работы

Участники, столкнувшиеся со сбоем сайта «Тотального диктанта – 2025», вряд ли потеряют свои работы. Об этом сообщил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков в ходе пресс-конференции «Тотальный диктант – 2025: итоги акции» в пресс-центре МИЦ «Известия» 7 апреля.

Беляков объяснил, что 5 апреля сайт «Тотального диктанта» столкнулся с массированными атаками, в итоге некоторые участники потеряли свои работы. Однако он уточнил, что все работы синхронизируются с базой, поэтому шанс восстановить их есть.

«Мы постараемся для всех, кто участвовал онлайн, найти работы, чтобы результат был оценен», — уточнил он.

19 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России формируется Евразийская ассоциация поддержки русского языка, которая станет платформой для его продвижения. По его словам, это в том числе важный шаг во взаимодействии с дружественными странами не только Евразии, но и Латинской Америки, Африки.

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