Азиатские фондовые рынки открылись падением не менее 8% на фоне тарифов Трампа
Фондовые рынки азиатских стран открылись в понедельник, 7 апреля, падением не менее 8% на фоне ввода президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.
Как сообщает издание The Guardian, японский индекс Nikkei 225 рухнул сразу на 8,5%, впервые с октября 2023 года, но потом смог отыграть два процентных пункта. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уже заявил, что его правительство продолжит просить Трампа снизить тарифы, но отметил, что результаты «не появятся в одночасье».
Гонконгские и китайские акции также рухнули, а гонконгский индекс Hang Seng обвалился на 8% в начале торгов. Акции китайских технологических гигантов Alibaba и Tencent упали и того сильнее.
Фондовая биржа Тайваня упала почти на 10%, а торги по индексу Kospi на бирже в Южной Корее были приостановлены на 5 минут, из-за быстрого снижения.
2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
На следующий день директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.