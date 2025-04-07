Трамп назвал тарифы единственным способом устранить торговый дефицит США

Единственным способом устранить торговый дефицит Соединенных Штатов с другими странами являются пошлины. Об этом 7 апреля заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«У нас огромный финансовый дефицит с Китаем, Европейским союзом и многими другими. Единственный способ решить эту проблему — это тарифы, которые сейчас приносят в США десятки миллиардов долларов», — рассказал он.

По словам американского лидера, в настоящее время пошлины уже действуют, и это представляет собой «прекрасное зрелище».

Также Трамп раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за рост торгового дефицита во время его президентства.

«Когда-нибудь люди поймут, что тарифы для Соединенных Штатов Америки — это очень прекрасная вещь!» — заключил он.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.