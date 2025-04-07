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Эксперт Корхова предупредила об опасности недосыпа

Врач Корхова: недосып грозит снижением иммунитета и набором веса
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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Сон — это не просто отдых, а жизненно важный процесс, который оказывает значительное влияние на физическое и психическое здоровье, а также на когнитивные способности человека. Об этом в понедельник, 7 апреля, рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Ольга Корхова в беседе с «Газета.Ru».

Как указала специалист, хронический недосып может ослабить иммунную систему, так как недостаток сна снижает защитные функции организма, повышая его уязвимость к инфекциям.

По словам Корховой, исследования подтверждают, что люди, которые спят меньше семи часов в сутки, болеют простудными заболеваниями в три раза чаще, чем те, кто спит восемь часов и более. Она пояснила, что во время сна активно вырабатываются цитокины — белки, которые помогают бороться с вирусами. Если сна недостаточно, их уровень падает, что увеличивает вероятность развития болезней, сообщила эксперт.

Помимо этого, сон имеет важное значение в контроле веса. Так, нехватка сна нарушает гормональный баланс: повышается уровень грелина, стимулирующего аппетит, и снижается уровень лептина, отвечающего за чувство сытости.

«В результате возрастает риск переедания, набора лишнего веса и связанных с ним заболеваний. Об этом свидетельствуют и результаты научных исследований», — уточнила врач-терапевт.

Корхова отметила, что дефицит сна напрямую влияет на эмоциональное состояние и психическое здоровье. Постоянный недосып может вызывать раздражительность, перепады настроения, хроническую усталость, тревожность, депрессию и другие расстройства.

Также сон крайне важен для правильной работы мозга. Хронический недосып ухудшает когнитивные функции.

Собеседница издания раскрыла, что даже одна ночь без сна снижает внимание и продуктивность. Она обратила внимание, что это особенно актуально для людей, занятых интеллектуальным трудом.

В заключение эксперт подчеркнула, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия необходимо соблюдать режим сна и следить за его качеством. При этом она добавила, что в случае регулярных проблем со сном следует обратиться за помощью к врачу.

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6 марта врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал «Известиям» о причинах и профилактике бессонницы. По его словам, бессонница проявляется не только сложностью в засыпании, но и в ухудшении качества сна — человек может часто просыпаться и ощущать недостаточное восстановление с утра.

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