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Врач рассказал о причинах и профилактике бессонницы

Врач Новиков: бессонница может быть обусловлена генетикой
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Фото: Global Look Press
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Плохой сон может стать причиной различных проблем со здоровьем и существенно снизить работоспособность, эмоциональное состояние и даже продолжительность жизни. Особенно актуальной является проблема бессонницы. О причинах ее развития и профилактике 26 марта «Известиям» рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

По его словам, бессонница проявляется не только сложностью в засыпании, но и в ухудшении качества сна — человек может часто просыпаться и ощущать недостаточное восстановление с утра.

«Одним из наиболее опасных последствий бессонницы является значительное увеличение риска хронических заболеваний, угрожающих не только здоровью, но и жизни, в том числе сердца и сосудов, диабета, рака и инсульта. Исследования доказывают, что люди, спящие менее шести часов, имеют в два раза более высокие шансы на развитие указанных заболеваний», — рассказал Новиков.

Одной из причин расстройства сна может стать недостаточная выработка мелатонина — гормона, регулирующего биологические ритмы организма. Он вырабатывается в темное время суток, помешать этому может недостаточная темнота в комнате. Переход на сменный график в работе, частые авиаперелеты с изменением часовых поясов нарушают внутренние часы организма и приводят к ситуационной бессоннице, которая проходит после адаптации, отметил Новиков.

Еще одной причиной может быть высокое содержание в организме гормона стресса — кортизола. Он мешает засыпанию, подчеркнул эксперт. Этот тип бессонницы часто требует психотерапевтического вмешательства.

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Кроме того, существует генетическая предрасположенность к бессоннице, рассказал он. Медики называют это диопатической инсомнией, при которой нарушается обмен гормонов, регулирующих цикл сна. При парадоксальной инсомнии человек жалуется на трудности в засыпании, хотя результаты исследования показывают нормальную его продолжительность.

«Удаление факторов, таких как поздние ужины, излишнее потребление кофеина или алкоголя, использование гаджетов перед сном и шум в комнате, помогает улучшить качество сна. Физическая активность, вечерние прогулки на свежем воздухе и расслабляющие напитки, такие как успокоительный сбор из мяты, мелиссы или валерианы, могут способствовать крепкому и здоровому сну», — сказал специалист.

Он рекомендовал обратиться ко врачу-сомнологу в случае, если бессоница становится хронической. В клиниках для диагностики и лечения этого состояния применяются современные методики, например, полисомнография и консультации с различными специалистами, включая кардиологов, терапевтов и психологов, заключил он.

20 марта врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям» о продуктах, вызывающих бессонницу. Так, это содержащая кофеин пища, к которой можно отнести и шоколад. Именно поэтому она рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время. Также на ужин не стоит употреблять фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы. На качество сна может повлиять и избыток белка, подчеркнула диетолог.

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