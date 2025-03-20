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Диетолог назвала вызывающие бессонницу продукты

Диетолог Михалева: шоколад содержит кофеин, его лучше не употреблять вечером
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Вечерний прием пищи может негативно повлиять на сон, например, если в него входят продукты с высоким содержанием кофеина. О том, какая еда может вызвать бессонницу, 20 марта «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Хотелось бы отметить, что высоким содержанием кофеина отличаются не только кофе и крепкий чай, но и шоколад. Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время», — посоветовала она.

Также Михалева отметила, что в вечернее время стоит исключить жирную пищу — фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы. Они требуют длительного переваривания, заставляя работать органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) долгое время. Кроме того, такая пища может вызвать неприятные ощущения в ЖКТ. Всё это может помешать нормальному сну, подчеркнула диетолог.

«Не только жирная пища опасна в этом плане. На качество сна может повлиять и избыток белка в ужине. Это также стимулирует пищеварительные процессы и провоцирует ощущение тяжести в желудке, что, конечно, никак не способствует засыпанию», — рассказала Михалева.

Диетолог подчеркнула, что лучше ужинать за 2–3 часа до сна. Если поесть позже, активность пищеварения и выделение гормонов, регулирующих метаболизм (инсулина, глюкагоноподобного пептида), могут нарушить естественные процессы подготовки организма ко сну, объяснила она.

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Ранее, 14 марта, врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе рассказал «Известиям», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию. Он подчеркнул, что сон необходим для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Так, даже одна бессонная ночь приводит к ускорению накопления в мозге бета-амилоида — белка, играющего важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера.

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