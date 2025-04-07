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Американский эксперт оценил перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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На данный момент перспектива мирного урегулирования ситуации на Украине в ходе ближайших российско-американских переговоров выглядит мрачной. Об этом «Известиям» заявил американский эксперт Джереми Кузмаров.

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«В целом перспективы прочного мирного урегулирования на данный момент выглядят мрачными. Корень проблемы в том, что Вашингтон, похоже, не желает признавать территориальные приобретения России и не желает придерживаться ни одного из ее условий, что отдаляет возможность урегулирования конфликта. Кроме того, [президент Украины Владимир] Зеленский и Украина, похоже, заблуждаются, думая, что они могут победить с помощью западного оружия», — сказал Кузмаров.

Новый раунд российско-американских переговоров может состояться уже на этой неделе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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