Размер выплаты за рождение ребенка без НДФЛ хотят повысить до 1 млн рублей

Размер освобождаемой от НДФЛ единовременной выплаты работнику за рождение ребенка хотят повысить с 50 тыс. до 1 млн рублей. Как выяснили «Известия», такой законопроект 7 апреля будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«С момента дополнения пункта 8 ст. 217 Налогового кодекса РФ нормой об освобождении от налога на доходы физических лиц единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи) работникам в связи с рождением детей прошло почти 19 лет. С этого времени предельный размер выплаты на каждого ребенка не изменялся, хотя цены, особенно за последние три года, существенно выросли. Это сказывается на применении рассматриваемой нормы, в том числе в отношении доходов, полученных в натуральной форме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении «Известий».

По мнению авторов инициативы, мера станет хорошим подспорьем для молодых родителей, позволит работодателям максимально поддержать своих сотрудников в период, когда в семье появляется малыш.



«Нормы налогового законодательства в этом вопросе не менялись уже 19 лет, хотя цены, особенно за последние три года, существенно выросли. Родители недополучают существенные суммы, которые бы им сильно помогли», — объяснил Слуцкий.



В настоящее время каждый работодатель может добровольно оказывать своим сотрудникам материальную помощь в связи с рождением или усыновлением ребёнка, сумму такой выплаты работодатель определяет самостоятельно, однако с суммы больше 50 тысю рублей удерживается налог 13%. Данное положение в Налоговом кодексе РФ было принято ещё в 2006 году и за всё это время не менялось.

27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о масштабе выплат для многодетных семей и семей с детьми. Депутат отметила, что с 2007 года более 14 млн семей получили материнский семейный капитал (МСК). Кроме того, единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 млн детей. А с текущего года работающие родители с двумя и более детьми формируют семейные выплаты из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые смогут получить в 2026 году.