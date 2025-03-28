Детские пособия в апреле 2025 года: другая дата выплат и появление новой льготы

В апреле для семей с детьми наступит сразу несколько важных изменений, связанных с социальной поддержкой от государства. Изменятся сроки начисления детских пособий — выплаты придут дважды в разные дни. Также начнет действовать новая льгота для многодетных семей, которая позволит покупать вторичное жилье по сниженной ипотечной ставке. Кроме того, с начала месяца вырастет сумма социальной пенсии, начисляемой по случаю потери кормильца. Подробнее о том, в каких числах придут детские пособия в апреле и в каком размере, — в материале «Известий».

Когда придут детские пособия в апреле 2025 года

Обычно большинство детских пособий Социальный фонд России (СФР) начисляет семьям в единый день — 3-го числа ежемесячно. Однако в апреле социальные выплаты по программам поддержки семей с детьми произведут дважды — в начале и в конце месяца. Это касается следующих детских пособий, назначаемых:

— по уходу за ребенком;

— в связи с рождением и воспитанием ребенка;

— на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

— в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Изменение графика выплат детских пособий произошло в связи с предстоящими майскими праздниками , которые в 2025 году пройдут в два этапа:

— с 1 по 4 мая — по случаю Праздника весны и труда;

— с 8 по 11 мая — в честь Дня Победы.

Поскольку государственные выходные выпадают на начало мая, СФР перенес дату начисления пособий на апрель. Соответственно, в этом году детские выплаты за март придут в четверг, 3 апреля. Пособия на детей за апрель начислят в среду, 30 апреля.

Новая льгота для семей с детьми с 1 апреля 2025 года

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку на рынок вторичной недвижимости. Минфин поддержал решение главы государства, объявив о корректировке льготной программы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По новым правилам с 1 апреля 2025 года семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% на вторичку в городах, где не строится более двух многоквартирных домов. Воспользоваться обновленной семейной ипотекой можно будет при соблюдении следующих условий:

— в семье есть ребенок до шести лет включительно;

— дом, где приобретается квартира, должен быть не старше 20 лет;

— ипотечное жилье не должно быть признано аварийным;

— запрещается покупать квартиру у взаимозависимых лиц, к которым относятся родители, супруг, дети, братья/сестры;

— приобрести жилье по льготному проценту можно будет только один раз.

Важно также учесть, что ипотечная квартира должна располагаться в многоквартирном доме в границах населенных пунктов, имеющих статус города. Аналитики «Дом.РФ» составили список регионов, в которых льготная семейная ипотека на вторичку будет наиболее востребована. В перечень вошло более 900 городов, среди которых Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и многие другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В списке содержатся города практически из всех российских регионов. Больше всего городов, подходящих под условия льготной ипотеки, находится в следующих субъектах:

— ДНР — 51;

— ЛНР — 36;

— Свердловская область — 36;

— Вологодская область — 29;

— Челябинская область — 25;

— Пермский край — 24;

— Тверская и Нижегородская области — по 22 в каждой;

— Красноярский край, Иркутская область — по 20;

— Республика Татарстан, Владимирская и Калужская области — по 18;

— Тульская, Кемеровская и Кировская области — по 17;

— Краснодарский край, Ивановская область — по 16;

— Псковская, Астраханская, Мурманская, Ростовская и Брянская области — по 15.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Семейную ипотеку на вторичное жилье также можно будет оформить в восьми городах Курской области и Крыма. В обновленной государственной программе не участвуют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленинградская область. Льготное кредитование для семей будет действовать до 2030 года.

Индексация детских выплат: кому и на сколько проиндексировали

С 1 апреля на 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии. Данное увеличение коснется:

— детей, имеющих инвалидность;

— детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца при условии, что у скончавшегося родителя не было страхового стажа.

Индексацию произведут на основе постановления правительства РФ от 07.03.2025 № 287. Размер социальной пенсии по инвалидности в 2025 году без учета районных коэффициентов и после индексации с 1 апреля составит:

— для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 21 177,59 рубля;

— для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — 17 648,24 рубля;

— для инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства) — 8824,08 рубля;

— для инвалидов III группы — 7500,53 рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Проиндексированная выплата для детей, потерявших одного родителя, составит 8824,08 рубля. В случае потери обоих родителей увеличенная сумма выплаты составит 17 648,24 рубля.

Размер выплаты также может быть увеличен за счет районных коэффициентов, которые устанавливаются в регионах с особыми климатическими условиями — на территории Крайнего Севера или приравненной к ней местности. В таких субъектах коэффициент может варьироваться от 1,1 до 2.

Размер социальной пенсии умножается на данный коэффициент, что увеличивает сумму выплаты. Например, в Чукотском автономном округе районный коэффициент равен двум, поэтому выплата ребенку, потерявшему одного родителя, будет в два раза больше и составит 17 648,16 рубля.