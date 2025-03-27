В Госдуме рассказали о масштабе выплат семьям с детьми
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в четверг, 27 марта, о масштабе выплат для многодетных семей и семей с детьми.
Депутат отметила, что с 2007 года более 14 млн семей получили материнский семейный капитал (МСК). Кроме того, единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 млн детей. А с текущего года работающие родители с двумя и более детьми формируют семейные выплаты из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые смогут получить в 2026 году.
«МСК, все социальные пособия ежегодно индексируются на уровень инфляции. Детский бюджет на три ближайших года составит почти 10 трлн рублей. Программа поддержки семейной ипотеки для многодетных семей продлена до 2030 года», — уточнила Бессараб в беседе с Lenta.Ru.
Ранее, 18 февраля, Бессараб заявила, что идея введения в России системы семейного налогообложения заслуживает внимания и имела бы значительный социальный эффект, но подобная инициатива вряд ли будет реализована в ближайшее время.
С соответствующим предложением выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), передает RT.