Свищев поздравил Овечкина с установлением рекорда по забитым голам в НХЛ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Известиями» 6 апреля поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Это действительно рекорд, который многие-многие годы, а может быть никогда, не будет побит. Чем больше он будет держаться, тем больше мы будем гордиться Овечкиным», — сказал Свищев.
По его словам, Овечкин пропагандирует и развивает спорт не только среди россиян, но и среди иностранных граждан, за что «должен получить награду от НХЛ».
Свищев отметил, что Овечкин болеет за российский ХК «Динамо» и вырос в Москве.
Также по словам Свищева, он направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с инициативой назвать в честь Овечкина «улицу, стадион или сквер» в его родном районе.
«Его везде ждут, он всенародный любимец», — заключил Свищев.
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.