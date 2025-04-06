Президент КХЛ Морозов поздравил Овечкина с историческим рекордом НХЛ
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поздравил форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба КХЛ.
«Поздравляю Александра Овечкина с рекордом по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Саша — легенда, его имя навсегда вписано в историю мирового хоккея», — приводит сообщение пресс-службы лиги со словами Морозова ТАСС.
По словам Морозова, Овечкин по-настоящему великий спортсмен: «трудолюбивый, мастеровитый, упорный и целеустремленный».
Морозов добавил, что уже более 20 лет Овечкин остается ключевой фигурой российского и мирового хоккея.
«Желаю ему новых достижений, чтобы он радовал болельщиков своей феноменальной игрой», — подчеркнул глава КХЛ.
Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. Он забросил шайбу в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. Так, Овечкин возглавил рейтинг самых метких снайперов лиги.
Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.