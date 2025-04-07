«Нашим дедам удалось победить страшного врага, а теперь предстоит нам»

Самолеты на гигантских гимблах, бутафорский аэродром, LED-экраны — создатели фильма «Есть только МиГ» реализуют поистине масштабный проект. Продюсирует картину Народный артист России Игорь Угольников. На прошедшем в Москве Международном кинорынке компания «НМГ Кинопрокат» представила военную комедию о летчиках студии «Военфильм». Фильм про героический подвиг советского народа выйдет в прокат 27 ноября. А пока работа над ним продолжается, Игорь Угольников напомнил «Известиям», что и в годы Великой Отечественной войны снимались комедии.

«Мы построили импровизированный аэродром»

— Почему вы решили сделать военный фильм в жанре комедии?

— Обычно студия «Военфильм» снимает тяжелые фильмы о войне — «Брестская крепость», «Подольские курсанты». Недавно вышла «По зову сердца», тяжко выстраданная мною картина о народном ополчении. А тут мы решили немножко выдохнуть, улыбнуться. Ведь, как мы знаем, и во время Великой Отечественной войны снимались комедии . Весь вопрос — как бережно сохранять отношение к событиям и не осквернять память о наших предках.

Мне было интересно ещё и создать и фильм несколько в другом жанре, и освоить новую технологию и применить ее к съемкам самолетов.

— Что за технологии?

— Все трюки с самолетами здесь мы снимаем с помощью гигантских гимблов (стабилизатор, держащий самолет. — Ред.). Макеты летательных аппаратов сделаны таким образом, чтобы они могли не только двигаться по взлетной полосе, но еще и стоять на гимблах. На съемках задействован гигантский LED-экран. Тут все не только максимально достоверно, но еще и технологично — все ради эмоций зрителей, которые будут смотреть фильм.

«Есть только МиГ» — про героический подвиг советского народа. И снимать этот фильм надо без поддавков. Действие разворачивается в 1944 году. В павильоне «Главкино» мы построили импровизированный аэродром, где разместились Як-3, МиГ-3, Мессершмитт-109 и еще другие самолеты. Здесь мы снимали сцены боев.

— О чем фильм?

— Иван Поливанов в воздушном бою получает ожог глаз и не может больше летать. После выписки из госпиталя его назначают начальником аэродрома. Но он не знает, что это бутафорское сооружение, которое должно отвлекать внимание врага — ложный аэродром.

Поливанова играет молодой актер Даниил Попов . Его герой мечтает вернуться в небо и для этого хочет восстановить сбитый истребитель МиГ-3. В этом ему помогает старшина Мурашкин.

— Вы пригласили дебютанта. Даниил Попов перспективный артист?

— Зачатки вижу, Даниил — талант замечательный, очень точный актер, обаятельнейший парень. Мы желаем ему большой судьбы в кинематографе.

— Старшину Мурашкина играет народный артист России Владимир Ильин. Как вы убедили его сняться в вашей картине?

— Он поверил нам с Александром Жигалкиным (режиссер фильма. — Ред.). Владимир Ильин очень глубокий, мощный, требовательный актёр с самой большой буквы «А». Сценарист Александр Карпов специально для него написал роль старшины Федора Мурашкина.

— Ваш дед был лётчиком. Вы посвящаете фильм ему?

— Я все фильмы посвящаю дедам. И не только моим, но и всем отдавших жизнь за победу. Для меня это святая тема. Мамин папа погиб в народном ополчении 7 октября 1941 года. Я нашёл место его гибели. А второй дед, папин папа, был военным лётчиком и инженером. Он прошел всю войну и умер только в 1980-м году .

«В самый трудный, страшный момент своей жизни, человек принимает решение»

— Помните, когда Сергей Сотников, смотритель заброшенного аэродрома в Ижме, спас пассажиров и самолет Ту-154. Он следил за вверенным ему хозяйством, хотя на этом аэродроме в Коми давно не садились самолеты.

— И оказалось, что это необходимо. Любой человек, честно выполняющий свой долг, всегда востребован. Это герой любой картины. Его работа всегда необходима.

— Что значит «долг»?

— Люди, которые работали на ложном аэродроме, тоже выполняли свой долг и очень важную работу на войне. Немцы потратили усилия, чтобы разбомбить ложный аэродром, а настоящий аэродром, с которого взлетали наши самолёты, остался невредим. Это и есть их большая работа.

— Это военная стратегия?

— Именно, это важная стратегия. Надо же было создать некую театрализацию, чтобы немцы поверили, что аэропорт настоящий. Для этого на нем есть самолёты, они должны двигаться, правильно замаскированные машины, и конечно люди. Создать ложный аэродром, это и была их очень важная, но совсем не простая работа.

— В Баку строили фальшивые нефтяные заводы, чтобы немцы их бомбили, а не настоящие.

— Так вот об этом и кино. Человек должен быть на своем месте и выполнять свою работу и свой долг до конца, что бы ни было. Это тоже подвиг.

— Об этих незаметных героях многие даже и не знают.

— Да, незаметных героев было очень много. И весь советский народ состоял большей частью из этих незаметных героев. Поэтому и победили в той страшной войне. Люди были сильны своим единством. Почему выстояла Брестская крепость? Когда совсем маленьким мальчиком я читал книгу о подвиге ее защитников, меня потрясло, как в самый трудный, страшный момент своей жизни, человек принимает решение.

Когда в Брестской крепости уже нечем было сражаться — не было командования, оружия и, фактически, уже было не за что сражаться, а еще в подвале погибают твои родные и близкие без воды, немцы говорили: «Сдавайтесь в плен достойно. Вы выполнили свою задачу». Кто-то в результате сдавался, кто-то, чтобы прекратить свои страдания, вставал в полный рост и принимал пулю в грудь. А были те, кто остался до конца. Вот что меня потрясло. И этим решением каждый из них приблизил Великую Победу 9 мая 1945 года . И когда говорят, что один в поле не воин — это не так. Этим своим решением один человек меняет ситуацию, меняет ход истории. А когда таких решений много — можно победить очень страшного, изощренного, великолепно подготовленного врага. Это удалось нашим дедам и прадедам. И теперь предстоит и нам. Ведь сейчас ценность нынешней Победы важна ещё и потому, что нам надо защитить ту Победу наших предков. Не будь нынешней Победы, ту Победу у них отберут, будьте уверены, уже усиленно отбирают. Этого нельзя допустить.

«Москва строит разрушенный Рейхстаг в Кинопарке Москино, на площадке "ВоенФильма"»

— Алексей Шевченков сыграл главную роль в «Позывной «Журавли»» и играет в «Есть только МиГ». За что вы цените этого артиста?

— За все его потрясающие человеческие и профессиональные качества. Он еще и большой патриот. Алексей Шевченков сейчас участвует в нашей постановке «Знамя Победы» и в постановке «Говорит Москва», которую мы делали в Кинопарке «Москино». Мы сыграли в декабре девять представлений этого спектакля.

— Студия «Военфильм» славится своим большим парком техники. Востребован ли он сейчас?

— На студии снимают разные картины. И чем будет больше у нас возможностей, тем лучше для кино. Впереди у меня большая картина «Знамя Победы», на которой будет задействована военная техника. Сериал «Урал-фронту», фильм «Батька Минай» совместно с «Беларусьфильмом».

— Фильм о Великой Отечественной войне. А куда будете водружать знамя Победы? Надеетесь поехать снимать в Берлин?

— Нет, Москва строит разрушенный Рейхстаг в Кинопарке Москино, на площадке «ВоенФильма». Я очень благодарен нашему Мэру Сергею Семёновичу Собянину за поддержку в этом непростом деле.

— А в Берлин на натуру не хотелось рвануть?

— Берлин? Особенно сейчас? Вряд ли (улыбнулся). Несколько лет назад наш самолет времён Великой Отечественной войны летал до Берлина. Всему своё время.

— Это что за акция была?

— Самолёт времён войны прилетел от Москвы в Германию. В апреле 2018-го, это был отреставрированный легендарный штурмовик Ил-2. Его показали на аэрокосмическом салоне ILA Berlin 2018.

— Вы назвали фильм «Есть только МиГ». Эта фраза созвучна с названием песни на музыку Зацепина и слова Дербенева. Возможно, она прозвучит саундтреком?

— Не факт, что саму песню будем использовать. Она немножко о другом. А название фильма такое потому, что эта фраза, «Есть только МиГ», как нельзя кстати подходит к этой картине. Игра слов. И если у кого-то будут ассоциации с этой песней, то это прекрасно. А так специальная музыка пишется для этой картины.

— Когда зрители увидят ваш фильм? К 9 мая успеваете?

— Нет. Чтобы картина вышла в мае, ее надо подготовить к концу марта. Нам надо потратить еще 3-4 месяца для того, чтобы сделать как следует звук, графику.

К 9 мая выйдет на экраны очень много картин о Великой Отечественной войне. И не хочется стоять в очереди. Уже точно известно, что в прокат «Есть только МиГ» в начале ноября 2025 года.

«Очень внимательно смотрим именно в сторону Китая»

— В Китае очень любят всё, что связано с Советским Союзом, с Великой Отечественной войной. Может, вы уже смотрите в сторону Востока? Не планируете прокат в Китае?

— Очень внимательно смотрим именно в сторону Китая. Я думаю, что эта картина нашим китайским зрителям понравится. Мы уверены, что они возьмут её с удовольствием в прокат.

— А вы прикладываете усилия, чтобы показать фильм на Западе?

— На каком Западе?

— Сербия, в других дружественных странах.

— Пускай этим занимаются прокатчики. Они умеют это делать. В том числе и на международном кинорынке. Наша задача сделать достойный фильм, представить его компании «НМГ-Кинопрокат». РЕН-ТВ приобретает телевизионные права. Думаю, еще несколько онлайн-кинотеатров будут нашими площадками для реализации этой картины. Но это уже следующие шаги. Нам необходимо подготовить фильм для проката в начале ноября этого года.

И кстати, если говорить о культурных связях с зарубежными странами — они стремятся на наш Международный кинофестиваль фильмов и программ и космосе «Циолковский», который мы ежегодно, уже шестой раз, проводим в Калуге с 12 по 16 апреля, приходят заявки на участие от кинематографистов из самых разных стран. В этом году у нас в программе Германия, Франция, Италия уж не говорю о Индии, Бразилии, Иране… всего 25 стран . Зарубежным кинематографистам интересно представить свои работы российским зрителям, и, уверен зарубежному зрителю интересны российские фильмы.

— Как вам кажется, молодёжь с интересом смотрит фильмы о войне, которая уже прошла?

— Смотря какая молодёжь. Есть такая, которая ничего не смотрит. Им ничего не интересно, они сидят в своих телефонах. А есть молодёжь интересующаяся. Все зависит от того, в какой семье кто вырос.