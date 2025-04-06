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Появился официальный клип с поздравлением Овечкина с мировым рекордом

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Фото: телеканал СТС
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Опубликован официальный клип с поздравлением российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом от исполнителя, лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и телеканалов холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ).

Текст знаменитого трека «18 мне уже», который является любимой песней Овечкина из репертуара музыкального коллектива, был специально переделан Жуковым к рекордному голу. В клипе снялись спортсмены Континентальной и Молодежной хоккейных лиг (КХЛ, МХЛ), а также актеры сериала «Молодежка».

В съемках на «ВТБ Арене» участвовал и первый тренер Овечкина Александр Филиппов, а также другие игроки клуба «Легенды хоккея», в том числе Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

«Секрет моего броска? Да я сам не знаю!»
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6 апреля Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

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