Появился официальный клип с поздравлением Овечкина с мировым рекордом
Опубликован официальный клип с поздравлением российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с мировым рекордом от исполнителя, лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и телеканалов холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ).
Текст знаменитого трека «18 мне уже», который является любимой песней Овечкина из репертуара музыкального коллектива, был специально переделан Жуковым к рекордному голу. В клипе снялись спортсмены Континентальной и Молодежной хоккейных лиг (КХЛ, МХЛ), а также актеры сериала «Молодежка».
В съемках на «ВТБ Арене» участвовал и первый тренер Овечкина Александр Филиппов, а также другие игроки клуба «Легенды хоккея», в том числе Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Семин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.
6 апреля Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.