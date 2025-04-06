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Нетаньяху сообщил о планах обсудить с Трампом пошлины США

Нетаньяху сообщил о планах обсудить с Трампом пошлины США

Нетаньяху сообщил о планах обсудить с Трампом пошлины США и «победу в Газе»
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Фото: Global Look Press/Avi Ohayon/Israel Gpo
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 6 апреля сообщил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом американские пошлины на израильские товары, а также конфликт в секторе Газа.

«Я отправляюсь в США, чтобы встретиться с президентом Трампом и обсудить, конечно, вопросы, связанные с заложниками [в Газе] и завершением «победы в Газе», и, конечно, пошлины, наложенные на Израиль», — сказал глава израильского правительства в видеообращении перед поездкой в Соединенные Штаты.

Нетаньяху также отметил, что станет первым мировым лидером, который лично проведет переговоры с главой США по вопросу масштабных импортных тарифов Вашингтона.

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Днем ранее портал Axios сообщил, что помимо экономических вопросов и конфликта в секторе Газа лидеры обсудят ситуацию с ядерной программой Ирана.

Трамп объявил о введении зеркальных пошлин на импорт из целого ряда стран мира в США 2 апреля. На израильскую продукцию в рамках этих мер был введен тариф в 17%. В то же время Евросоюз (ЕС) получил ставку 20%, а Китай — 34%.

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