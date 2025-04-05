Биньямин Нетаньяху посетит Белый дом и встретится с Дональдом Трампом 7 апреля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Белый дом и встретиться с президентом США Дональдом Трампом в понедельник. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщил портал Axios.
«Если визит состоится, как и планировалось, Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Трампом, чтобы попытаться договориться о сделке по отмене тарифов», — говорится в материале портала.
Ожидается, что лидеры также обсудят иранский ядерный кризис и войну в секторе Газа.
Ранее, 4 апреля, Трамп анонсировал визит Нетаньяху в США на следующей неделе. Он заявил, что хотел бы обсудить с премьер-министром Нетаньяху вопросы ближневосточного урегулирования.